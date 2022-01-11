На мосту Патона радянську зірку замінили на архангела Михаїла

На огорожі мосту Патона в Києві одну з радянських зірок замінили на барельєф з обличчям архангела Михаїла, повідомляє краєзнавець Семен Широчин.
За словами краєзнавця, у складки лиття вже забився бруд, а декоративні болти нової секції поржавіли.
На поручні мосту замість молота поставили шишку. Вона, за словами Широчина, теж поіржавіла.
При цьому в КК «Київавтодор» кажуть, що це ще не остаточне рішення щодо декомунізації мосту.
Міст Патона був відкритий у 1953 році, він є пам'яткою архітектури. За законом про культурну спадщину, пам'ятки можна лише реставрувати, тобто відновлювати в оригінальному вигляді, а не змінювати.
При цьому в художньому оформленні мосту Патона є радянська символіка (зірки, серп і молот), яку необхідно прибрати відповідно до закону про декомунізацію.
Архангел Михаїл, обличчям якого замінили одну із зірок, вважається покровителем Києва. Його зображення знаходиться на гербі міста.
При цьому в художньому оформленні мосту Патона є радянська символіка (зірки, серп і молот), яку необхідно прибрати відповідно до закону про декомунізацію.
Архангел Михаїл, обличчям якого замінили одну із зірок, вважається покровителем Києва. Його зображення знаходиться на гербі міста.
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