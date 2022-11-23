На місці ракети, що впала у парку Києва, посадили каштани

"У парку є система поливу, тому каштани тут добре почуватимуться. Це добрі здорові саджанці. За рік каштан дає приріст крони 50-80 сантиметрів, тому через два-три роки матимемо тінь на дитячому майданчику. Ці дерева садимо із закритою кореневою системою, у ґрунт, який підготували у нашому господарстві. А навесні внесемо мінеральні добрива для кращого вкорінення та розвитку крони", - сказав Цимбалюк.