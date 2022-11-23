На місці ракети, що впала у парку Києва, посадили каштани

14:05 23 листопада Київ, Україна

На місці уламків ворожої ракети біля дитячого майданчика в київському парку ім. Т.Г. Шевченка посадили каштани Бріоті.

Про це повідомляють ЗМІ.

Як повідомив директор зеленбуду Шевченківського району Віталій Цимбалюк, після обстрілу 10 жовтня у землі залишилася вирва діаметром 12 метрів та глибиною понад 3 метри. Її швидко ліквідували та відновили дитячий майданчик. Зламані дерева довелося забрати, але завдяки меценатам на їхньому місці посадили нові.
 
"У парку є система поливу, тому каштани тут добре почуватимуться. Це добрі здорові саджанці. За рік каштан дає приріст крони 50-80 сантиметрів, тому через два-три роки матимемо тінь на дитячому майданчику. Ці дерева садимо із закритою кореневою системою, у ґрунт, який підготували у нашому господарстві. А навесні внесемо мінеральні добрива для кращого вкорінення та розвитку крони", - сказав Цимбалюк.
 