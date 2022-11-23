На місці ракети, що впала у парку Києва, посадили каштани

На місці уламків ворожої ракети біля дитячого майданчика в київському парку ім. Т.Г. Шевченка посадили каштани Бріоті.
Про це повідомляють ЗМІ.
Як повідомив директор зеленбуду Шевченківського району Віталій Цимбалюк, після обстрілу 10 жовтня у землі залишилася вирва діаметром 12 метрів та глибиною понад 3 метри. Її швидко ліквідували та відновили дитячий майданчик. Зламані дерева довелося забрати, але завдяки меценатам на їхньому місці посадили нові.
Про це повідомляють ЗМІ.
Як повідомив директор зеленбуду Шевченківського району Віталій Цимбалюк, після обстрілу 10 жовтня у землі залишилася вирва діаметром 12 метрів та глибиною понад 3 метри. Її швидко ліквідували та відновили дитячий майданчик. Зламані дерева довелося забрати, але завдяки меценатам на їхньому місці посадили нові.
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