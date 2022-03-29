На Львівському бронетанковому заводі завершилася модернізація пожежних танків ГПМ-54

13:14 04 листопада Київ, Україна

Мобільні ремонтні бригади Львівського бронетанкового заводу провели відновлювальні роботи більше десяти пожежних машин ГПМ-54, які на цей момент знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Також бронетанковий завод провів повну модернізацію близько півтора десятка пожежних машин, що знаходяться на заводі.



Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; доопрацьована можливість увімкнення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці і в русі", - цитує пресслужба заступника директора з виробництва Львівського бронетанкового заводу Богдана Шандру.

Гусенична пожежна машина ГПМ-54 - це основний пожежний танк на озброєнні Збройних сил України. Її використовують там, куди не може дістатися інша пожежна техніка.



ГПМ-54 створена на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м³, а також бак для піни ємністю 1,1 м³ і може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус і фільтро-вентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.