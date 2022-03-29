На Львівщині відкрили мобільний шпиталь

12:00 29 березня Київ, Україна

У Львівській області розгорнуть польовий шпиталь для лікування та реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які були змушені виїхати з будинків через військову агресію росії. За інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров'я, шпиталь передав уряд Королівства Нідерландів.



Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжок, а його структура включає: операційну; реанімаційні ліжка; відділення інтенсивної терапії; відділення рентгендіагностики; апарати ультразвукової діагностики; клінічну лабораторію із банком крові; кисневий концентратор.



Також він обладнаний системою фільтрації та очищення повітря.



Нині триває формування штату спеціалістів. Тут працюватимуть медики, які були змушені виїхати до західних регіонів через війну.



Крім того, бажання працювати у шпиталі та допомагати українським медикам виявили лікарі з Канади та США. Завдяки підключенню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть у режимі онлайн консультуватися з колегами різних профілів з інших країн та обмінюватись міжнародним досвідом.



Вперше мобільний медичний заклад був використаний під час воєнних дій у Сирії, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.