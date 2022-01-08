На Львівщині знайшли меч, якому понад 1500 років

Під Львовом, під час проєктних робіт на будівництві Північної об'їзної Львова, був виявлений меч-гладіус, якому понад півтори тисячі років.
Як повідомляє в Facebook Служба автомобільних доріг у Львівській області, зброя була знайдена біля села Малі Підліски.
На вигляд древній меч скручений, і схожий на простий шматок заліза. Разом з тим, вчені вже встановили, що меч належав пішому воїну одного з німецьких племен так званої пшеворської культури.
Як повідомляє в Facebook Служба автомобільних доріг у Львівській області, зброя була знайдена біля села Малі Підліски.
На вигляд древній меч скручений, і схожий на простий шматок заліза. Разом з тим, вчені вже встановили, що меч належав пішому воїну одного з німецьких племен так званої пшеворської культури.
За словами Олександра Азархіна, директора Команди підтримки реформи при Укравтодорі, будівництво доріг створює як фінансові, так і просторові умови для масштабних археологічних досліджень. Наприклад, під час будівництва дороги Н-31 Дніпро - Решетилівка було знайдено стародавнє поселення, ХХ-ХVII ст. до н.е.
Меч-гладіус став першим з експонатів промоційної кампанії про загадкові знахідки доріг.
Меч-гладіус став першим з експонатів промоційної кампанії про загадкові знахідки доріг.
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