На Львівщині "чорні археологи" зруйнували археологічний пам'ятник

13:19 22 грудня Киев, Украина

Не можна оцінити ті втрати історії людства і конкретно нашої країни, які завдають так звані "чорні археологи". Заради часом незначної наживи вони позбавляють нас пам'яті предків. Про черговий подібний злочин повідомляє управління Нацполіції у Львівській області сьогодні, 22 грудня. Там невідомі пошкодили археологічний пам'ятник національного значення в селі Звенигород Пустомитівського району.

Зазначено, що напередодні в поліцію звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця Інституту українознавства НАН України ім. І. Крип'якевича, повідомила про акт вандалізму, що стався в селі Звенигород.

Як встановили правоохоронці, невідомі зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі Замок на території пам'ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигород.

"Поліціянти виявили численні руйнування в профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладень. Таким чином, зловмисники зруйнували дерев'яні конструкції княжих часів кінця ХI - початку XIII століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст.298 КК України).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення.

Раніше в Запорізькій області в селі Григорівка "чорні археологи" розграбували скіфський курган. Вони діяли під охороною озброєних людей. Грабіж мав промисловий характер.