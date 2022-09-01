На Луганщині запровадили новий порядок виїзду – ОВА

15:13 12 серпня Київ, Україна

З 12 серпня почав діяти новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Запорізьку область.

Про це у п'ятницю повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"З 12 серпня заявки подаватимуться виключно в електронному вигляді за оновленою формою. Внесення змін до заявки щодо дати виїзду, марки та державного номера автомобіля, списку осіб, включених до заявки на виїзд, не дозволяється", – йдеться у повідомленні.

В ОВА наголосили, що черга, сформована за заявками до 11 серпня включно, зберігається.



Для отримання консультацій мешканці Луганської області можуть звернутися за телефонами 099-213-88-81, 093-161-57-03.



Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів (товарів) здійснюється у складі колон через визначений блок-пост у Кам'янському.



Формування колон відбувається на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя щоденно з 06:00 до 17:00.



У цьому пункті пропуску та на блок-постах військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.



Виїзд на тимчасово окуповану територію організується з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що засвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на товар, що перевозиться (вантаж).



Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак, до колон забороняється включати:

вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;

автобуси, обладнані сидячими місцями у кількості понад 22, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, крім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.

В ОВА попередили, що може бути введене тимчасове обмеження чи заборона руху транспортних засобів за маршрутом прямування колони, якщо буде загроза життю чи здоров'ю громадян.