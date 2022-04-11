На Луганщині обстріляно кожне місто, пошкоджено усі інфраструктурні об'єкти

09:27 11 квітня Київ, Україна

Росіяни обстріляли кожне місто Луганщини. В області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

На цьому наголосив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації.



Росіяни знищують цілі регіони України. Які, за словами путіна, прийшли «захистити». Світ і росія мають протилежне розуміння слова «захист». Для росіян це вбивство та руйнування. Вони жорстоко атакують Донеччину, знищили Луганщину. Російська орда випалює все живе та роками побудоване українцями.



▪️ Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній.



▪️ У Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, у Золотому – спортивний об'єкт.



▪Росіяни штурмували район Золотого – відійшли та почали палити по хатах.



І це лише частина діянь росіян.