На Луганщині обстріляно кожне місто, пошкоджено усі інфраструктурні об'єкти

Росіяни обстріляли кожне місто Луганщини. В області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.
На цьому наголосив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації.
Росіяни знищують цілі регіони України. Які, за словами путіна, прийшли «захистити». Світ і росія мають протилежне розуміння слова «захист». Для росіян це вбивство та руйнування. Вони жорстоко атакують Донеччину, знищили Луганщину. Російська орда випалює все живе та роками побудоване українцями.
▪️ Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній.
▪️ У Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, у Золотому – спортивний об'єкт.
▪Росіяни штурмували район Золотого – відійшли та почали палити по хатах.
І це лише частина діянь росіян.
Росіяни знищують цілі регіони України. Які, за словами путіна, прийшли «захистити». Світ і росія мають протилежне розуміння слова «захист». Для росіян це вбивство та руйнування. Вони жорстоко атакують Донеччину, знищили Луганщину. Російська орда випалює все живе та роками побудоване українцями.
▪️ Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній.
▪️ У Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, у Золотому – спортивний об'єкт.
▪Росіяни штурмували район Золотого – відійшли та почали палити по хатах.
І це лише частина діянь росіян.
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