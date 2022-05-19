На лідера ДДТ склали протокол за пояснення, що таке Батьківщина

Лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук під час свого концерту перед тим, як виконати наступну пісню, звернувся до глядачів зі словами про те, що таке насправді Батьківщина.
Зал відреагував на заяву артиста оплесками.
Після цього концерту на Юрія Шевчука склали протокол, поліція чекала на музиканта за лаштунками.
Після цього концерту на Юрія Шевчука склали протокол, поліція чекала на музиканта за лаштунками.
Тепер на лідера ДДТ чекає суд. Мабуть, доводитимуть, що Батьківщина - це таки дупа президента.
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