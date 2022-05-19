На лідера ДДТ склали протокол за пояснення, що таке Батьківщина

11:20 19 травня Київ, Україна

Лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук під час свого концерту перед тим, як виконати наступну пісню, звернувся до глядачів зі словами про те, що таке насправді Батьківщина.

"Батьківщина, друзі, - це не дупа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся-жебрачка на вокзалі, що продає картоплю. Ось це – Батьківщина”, – сказав Шевчук.

Зал відреагував на заяву артиста оплесками.



Після цього концерту на Юрія Шевчука склали протокол, поліція чекала на музиканта за лаштунками.

«Одразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Ю.Ю. від групи не пропускаючи навіть директора колективу (виставивши на вході в гримерку силовий заслін із двох співробітників у формі спецзагону) і протягом години вели бесіду за фактом концерту», — розповів продюсер Радмір Усаєв.

Тепер на лідера ДДТ чекає суд. Мабуть, доводитимуть, що Батьківщина - це таки дупа президента.