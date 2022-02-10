На консолях PlayStation з'явиться українська мова

17:02 10 лютий Київ, Україна

Sony розсилає запрошення на бета-тест оновлення PlayStation 5. З опису оновлення стало відомо, що на консолях з'явиться українська мова інтерфейсу.



Тестуватиме оновлення жителі США, Канади та деяких країн Європи, українцям бета-версія поки що недоступна. Повноцінне оновлення має бути випущене до кінця 2022 року.



Напередодні виходу PlayStation 5 у 2020 році на сайті Change.org з'явилася петиція з вимогою додати українську мову до інтерфейсу консолей. Її підписали понад 28 тисяч людей.



У квітні 2021 року, коли Sony випустила перше велике оновлення для PS5, деяким користувачам інформація про оновлення прийшла українською. Це наштовхнуло на те, що українська мова незабаром з'явиться на консолях.



В даний час український переклад частково є у веб-версії магазину PlayStation Store.