У Коломиї пройде яскравий фестиваль вуличних мистецтв

Про це повідомляє Коломийська міська рада в Фейсбуці.

«На один день ми зберемо людей, які будуть працювати в різних жанрах: ходулісти, твістери, майстри фаєр-шоу, танцівники вуличних танців, міми, фокусники, додадуть фарб творці бодіарту і художники-шаржисти, ще будуть виступи різних людей і груп - тобто все, що тільки можна собі уявити, коли говориш слово «мистецтво», - зазначили організатори фестивалю.