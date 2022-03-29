У Коломиї пройде яскравий фестиваль вуличних мистецтв
17:15 30 червня Київ, Україна
На трьох локаціях в центрі міста Коломия пройде унікальний в своєму роді фестиваль
«Артвізія», вже 3 липня Коломия продемонструє всій Україні, що є центром вуличного мистецтва.
Про це повідомляє Коломийська міська рада в Фейсбуці.
«На один день ми зберемо людей, які будуть працювати в різних жанрах: ходулісти, твістери, майстри фаєр-шоу, танцівники вуличних танців, міми, фокусники, додадуть фарб творці бодіарту і художники-шаржисти, ще будуть виступи різних людей і груп - тобто все, що тільки можна собі уявити, коли говориш слово «мистецтво», - зазначили організатори фестивалю.
За їхньою інформацією, «Артвізія» розпочнеться карнавальною ходою і завершиться фаєр-шоу.
Програма фестивалю
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