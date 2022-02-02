На Київщині на карантин закрили 25 шкіл і 11 дитсадків

10:09 17 вересень Київ, Україна

У Київській області через коронавірус COVID-19 повністю переведені на дистанційну форму навчання 25 середніх шкіл. Про це напередодні повідомила пресслужба Київської ОДА.



В області зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогів і учнів. На самоізоляції знаходяться 90 окремих класів у 57 навчальних закладах (2945 учнів).



Крім того, в регіоні на карантин закрито 11 дитячих садків з 686 наявних. У цих закладах виявили хворими 21 дорослого та одну дитину. Особи, які контактували з ними, проходять ПЛР-тестування.