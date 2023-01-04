На Київщині зафіксували температурні рекорди

3 січня у Києві вперше за 143 роки зафіксували, що середньодобова температура повітря становить +6,8°С, що на 2,5°С вище за рекордне значення температури для цього дня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що кліматичну норму перевищено на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня.
Максимальна температура у столиці піднялася до +10,7°С, перевищивши попередній рекорд для 2022 року на 2,5°С.
Мінімальна температура повітря в Києві не опускалася нижче за 3,9°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 2015 році та дорівнювало 2,3°С.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що кліматичну норму перевищено на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня.
Максимальна температура у столиці піднялася до +10,7°С, перевищивши попередній рекорд для 2022 року на 2,5°С.
Мінімальна температура повітря в Києві не опускалася нижче за 3,9°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 2015 році та дорівнювало 2,3°С.
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