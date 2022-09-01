На Київщині створили мурал, присвячений рятувальникам ДСНС

08:46 03 серпня Київ, Україна

У Києві відбулася презентація великого муралу, присвяченого рятувальникам ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Настінний малюнок з'явився на одній з адмінбудівель ДСНС.



Основою для муралу стало фото столичного бійця ДСНС Юрія Плетньова - начальника гірничорятувального відділення київського гарнізону. Автори настінного малюнка – подружжя Віталій Гідеван та Олена Нойна.

"Загалом це узагальнений образ, який оберігає цивільних, допомагає стримувати агресора і ліквідує численні наслідки бойових дій. Для нас було важливо підтримати цей образ та зафіксувати гасло "Герої без зброї", - зазначив заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Роман Рудак.

Автори муралу наголосили, що підтримують подібні творчі ініціативи, адже таким чином вони можуть подякувати кожному, хто ціною власного життя та здоров'я сьогодні бореться за перемогу для нашої країни.