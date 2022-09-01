На Київщині створили мурал, присвячений рятувальникам ДСНС

У Києві відбулася презентація великого муралу, присвяченого рятувальникам ДСНС.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Настінний малюнок з'явився на одній з адмінбудівель ДСНС.
Основою для муралу стало фото столичного бійця ДСНС Юрія Плетньова - начальника гірничорятувального відділення київського гарнізону. Автори настінного малюнка – подружжя Віталій Гідеван та Олена Нойна.
Настінний малюнок з'явився на одній з адмінбудівель ДСНС.
Основою для муралу стало фото столичного бійця ДСНС Юрія Плетньова - начальника гірничорятувального відділення київського гарнізону. Автори настінного малюнка – подружжя Віталій Гідеван та Олена Нойна.
Автори муралу наголосили, що підтримують подібні творчі ініціативи, адже таким чином вони можуть подякувати кожному, хто ціною власного життя та здоров'я сьогодні бореться за перемогу для нашої країни.
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