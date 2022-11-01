На Київщині відновили водопостачання та подачу електроенергії - Кличко
10:53 01 листопада Київ, Україна
У Києві відновили водопостачання та подачу електроенергії, але відключення електрики продовжуватимуться через дефіцит, що утворився в результаті російських атак.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Водопостачання у будинки кияни повністю відновили. Дякуємо фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло жителям столиці. Енергопостачання у Києві також відновили. Але відключення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора – значний”, – зазначив мер.
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