На Київщині пройшли поліційні навчання

16:13 06 травень Київ, Україна

З метою тренування скоординованих дій всіх підрозділів поліції під час розкриття злочинів і затримання особливо небезпечних злочинців, в трьох районах Київщини провели тактико-спеціальні поліційні навчання.

Про це повідомляє Національна поліція.



5-6 травня в Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах правоохоронці відпрацьовували алгоритми дій при проведенні спеціальних поліційних операцій.

"За легендою, на спецлінію поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Бровари невідомі здійснили озброєний розбійний напад на іноземного громадянина, поранили його і заволоділи грошовими коштами, потім захопили заручників і намагалися сховатися", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місцезнаходження озброєних "нападників", умовно евакуювали людей з приміщення, блокували шляхи відходу зловмисників, перекрили виїзди на прилеглі території та оточили будівлю, в якій утримували "заручників". Коли спецоперація перейшла в активну фазу - бійці спецпідрозділу КОРД затримали "злочинців" і звільнили "заручників".

"Такі навчання надзвичайно важливі в системі підготовки особового складу, оскільки тренують скоординовані дії всіх підрозділів поліції під час розкриття злочинів і затримання особливо небезпечних злочинців. Безпека громадян - одне з ключових завдань правоохоронних органів", - сказав начальник поліції Київщини Андрій Небитов.

Учасники навчань відпрацьовували навички виявлення і знешкодження вибухотехнічних предметів. Спецпризначенці на практиці продемонстрували вміння застосовувати спеціальні засоби. Правоохоронці затримали правопорушників і відтворили всі етапи проведення спецоперації згідно з легендами навчань.