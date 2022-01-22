На Київщині пройшли поліційні навчання

З метою тренування скоординованих дій всіх підрозділів поліції під час розкриття злочинів і затримання особливо небезпечних злочинців, в трьох районах Київщини провели тактико-спеціальні поліційні навчання.
Про це повідомляє Національна поліція.
5-6 травня в Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах правоохоронці відпрацьовували алгоритми дій при проведенні спеціальних поліційних операцій.
5-6 травня в Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах правоохоронці відпрацьовували алгоритми дій при проведенні спеціальних поліційних операцій.
Правоохоронці встановили місцезнаходження озброєних "нападників", умовно евакуювали людей з приміщення, блокували шляхи відходу зловмисників, перекрили виїзди на прилеглі території та оточили будівлю, в якій утримували "заручників". Коли спецоперація перейшла в активну фазу - бійці спецпідрозділу КОРД затримали "злочинців" і звільнили "заручників".
Учасники навчань відпрацьовували навички виявлення і знешкодження вибухотехнічних предметів. Спецпризначенці на практиці продемонстрували вміння застосовувати спеціальні засоби. Правоохоронці затримали правопорушників і відтворили всі етапи проведення спецоперації згідно з легендами навчань.
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