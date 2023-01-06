На Київщині збудували "містечко незламності"

18:53 06 січня Київ, Україна

"Містечко незламності" створили на ринку Даринок у Києві.



Про це повідомляють київські пабліки та ЗМІ.



Повідомляється, що у "містечку незламності" є більш ніж 1000 місць для роботи, відпочинку та підзарядки гаджетів.



Там є Starlink та 7 потужних генераторів. У комплексі також працюють фуд-корти та кав'ярні.