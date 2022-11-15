На Київщині підготували 754 пункти обігріву - Кулеба

"Перевіряємо пункти обігріву в Київській області. Вже підготували 754 об'єкти у всіх громадах області. У них є запаси води та їжі, теплого одягу та ковдр. Ми маємо справу з країною-терористом, тому маємо бути готовими і до екстрених умов. Це наш громадянський фронт", – сказав Кулеба.