На Київщині підготували 754 пункти обігріву - Кулеба

11:57 15 листопада Київ, Україна

754 пункти обігріву готові до використання у Київській області та у всіх громадах області. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
 
"Перевіряємо пункти обігріву в Київській області. Вже підготували 754 об'єкти у всіх громадах області. У них є запаси води та їжі, теплого одягу та ковдр. Ми маємо справу з країною-терористом, тому маємо бути готовими і до екстрених умов. Це наш громадянський фронт", – сказав Кулеба.
 
Пункти обігріву забезпечені приладами резервного живлення, здебільшого - генераторами, додатково оснащені різними джерелами тепла: пічками, електричними обігрівачами, тепловими гарматами тощо.

З адресами та місцем розташування найближчого пункту обігріву можна ознайомитися в органах місцевого самоврядування.

Пункти функціонуватимуть у період зниження температури повітря, можливого вимкнення електроенергії або опалення.