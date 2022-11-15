На Київщині підготували 754 пункти обігріву - Кулеба

754 пункти обігріву готові до використання у Київській області та у всіх громадах області. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Пункти обігріву забезпечені приладами резервного живлення, здебільшого - генераторами, додатково оснащені різними джерелами тепла: пічками, електричними обігрівачами, тепловими гарматами тощо.
З адресами та місцем розташування найближчого пункту обігріву можна ознайомитися в органах місцевого самоврядування.
Пункти функціонуватимуть у період зниження температури повітря, можливого вимкнення електроенергії або опалення.
З адресами та місцем розташування найближчого пункту обігріву можна ознайомитися в органах місцевого самоврядування.
Пункти функціонуватимуть у період зниження температури повітря, можливого вимкнення електроенергії або опалення.
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