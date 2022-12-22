На Київщині діятиме комендантська година на новорічні свята

Комендантська година у Києві залишається незмінною на новорічні свята.
Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
За словами чиновника, великих святкувань у столиці також не буде.
Гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво.
Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
За словами чиновника, великих святкувань у столиці також не буде.
Гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво.
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