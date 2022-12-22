На Київщині діятиме комендантська година на новорічні свята

13:22 22 грудня Київ, Україна

Комендантська година у Києві залишається незмінною на новорічні свята.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За словами чиновника, великих святкувань у столиці також не буде.

Гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво.
 
"Точно це буде Різдво та Новий рік. Намагатимемося вмикати її вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята. Швидше за все, режим комендантської години діятиме і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде. Підійти до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не підсвічуватиметься ялинка під час повітряної тривоги", - зазначив він.