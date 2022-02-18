На карантині українці стали менше витрачати грошей і більше пити алкоголю

09:26 25 вересень Київ, Україна

У другому кварталі 2020 року українці витратили менше грошей на їжу, розваги та одяг, ніж в перші місяці року. Але під час карантину витрати на алкоголь і тютюн збільшилися.



Сумарно в першому кварталі року на одяг, їжу та розваги українці витратили 73 млрд гривень, а в другому - на 8 млрд менше. Найбільше пішло на їжу, майже 50%.



"Для того, щоб ми зрозуміли, наскільки це багато, дивіться: американці витрачають близько 8%, європейські сім'ї витрачають від 12 до 18%, в Білорусі - 36%, а українці - 48%", - говорить експерт ринку харчових продуктів Олег Пендзин.



Так високо цей показник не піднімався вже 5 років. Причина, впевнений фахівець, у зменшенні прибутків. Як підтвердження згадує заяви Національного банку: громадяни за карантин зняли більше 60 млрд гривень з депозитів.



"Разом з тим, загальний відсоток витрат на алкоголь складає близько 5-6%. Це середня така цифра. До речі, і в Європі під час карантину витрати на алкоголь також збільшилися на стільки ж", - пояснює Олег Пендзин.



Але лякатися цього, кажуть у Державній службі статистики, не варто.



Це, звичайно, не знімає з громадян відповідальності за власне здоров'я. А те, що є, сумна закономірність, каже психолог.



"І карантинні обмеження, і страх, і обурення тим, що вірус складний, все це фактори стресу. А як ми реагуємо на нього, щоб опанувати його, на жаль, люди вибирають найпростіший спосіб - вживати алкоголь. Але це тільки тимчасове полегшення, яке, по суті, тільки послаблює організм", - говорить соціальний психолог Володимир Савінов.



Тому психологи радять шукати інші втіхи від стресів.