На Івано-Франківщині створили найбільшу карту України з полуниці

У селі Чукалівка Івано-Франківської області відбувся сімейний ягідний фестиваль «ZAHID BERRY FEST», на якому були зареєстровані два рекорди України.
Під час фестивалю спекли найдовший полуничний пиріг і виготовили найбільшу карту України з ягід, повідомляється на сайті Книги рекордів України.
Під час фестивалю спекли найдовший полуничний пиріг і виготовили найбільшу карту України з ягід, повідомляється на сайті Книги рекордів України.
Зафіксувала нові рекорди експертка «Книги рекордів України» Тетяна Розвадовська. За встановлені рекорди відповідними дипломами «Книги рекордів України» нагороджені представники ФГ «Беррі Прикарпаття», компанії «Carambola» і ВАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат».
Відзначається, що сімейний ягідний фестиваль ZAHID BERRY FEST проходив 13-14 серпня на базі підприємства в селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська. У його програмі були концерти, музичні виступи, конкурси та вікторини.
Відзначається, що сімейний ягідний фестиваль ZAHID BERRY FEST проходив 13-14 серпня на базі підприємства в селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська. У його програмі були концерти, музичні виступи, конкурси та вікторини.
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