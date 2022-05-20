На Івано-Франківщині створили найбільшу карту України з полуниці

17:49 16 серпня Київ, Україна





Під час фестивалю спекли найдовший полуничний пиріг і виготовили найбільшу карту України з ягід, повідомляється на сайті Книги рекордів України. У селі Чукалівка Івано-Франківської області відбувся сімейний ягідний фестиваль «ZAHID BERRY FEST», на якому були зареєстровані два рекорди України.Під час фестивалю спекли найдовший полуничний пиріг і виготовили найбільшу карту України з ягід, повідомляється на сайті Книги рекордів України.

«Згідно з вимірами експертів, довжина представленого найдовшого ягідного пирога з полуниці - 2167 см: абсолютний рекорд для України. Рекордна для країни карта з ягід полуниці в своїх параметрах досягла 150 см в довжину і 97 см в ширину. Обидва рекорди України зафіксовані в категорії «Кулінарія, розміри», - йдеться в повідомленні.

Зафіксувала нові рекорди експертка «Книги рекордів України» Тетяна Розвадовська. За встановлені рекорди відповідними дипломами «Книги рекордів України» нагороджені представники ФГ «Беррі Прикарпаття», компанії «Carambola» і ВАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат».



Відзначається, що сімейний ягідний фестиваль ZAHID BERRY FEST проходив 13-14 серпня на базі підприємства в селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська. У його програмі були концерти, музичні виступи, конкурси та вікторини.