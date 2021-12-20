На Хмельниччині з'явився повністю обладнаний мобільний госпіталь

11:30 06 квітень Київ, Україна

Мобільний госпіталь був переміщений з смт Богородчани Івано-Франківської області в місто Славута Хмельницької області.



Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

"У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення і може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - сказано в повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що на місці організована робота Штабу і налагоджена взаємодія з місцевими органами влади і медичною службою області. Госпіталь повністю готовий до прийому хворих на COVID-19, підкреслюють рятувальники.