На Хмельниччині з'явився повністю обладнаний мобільний госпіталь

Мобільний госпіталь був переміщений з смт Богородчани Івано-Франківської області в місто Славута Хмельницької області.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.
Крім цього, повідомляється, що на місці організована робота Штабу і налагоджена взаємодія з місцевими органами влади і медичною службою області. Госпіталь повністю готовий до прийому хворих на COVID-19, підкреслюють рятувальники.
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