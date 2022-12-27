На Херсонщині повністю відновили газопостачання

13:02 27 грудня Київ, Україна

У Херсоні вдалося повністю поновити газопостачання. Про це повідомила Херсонська міська рада у вівторок, 27 грудня.



Вказано, що в обласному центрі продовжуються роботи щодо відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, і навіть водовідведення.

"Газопостачання повністю відновлено в м. Херсон, смт Антонівка, с. Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с. Сонячне, смт Наддніпрянське, с. Інженерне, смт Камишани, с. Зимівник, с. Благовіщенське, с. Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до електропостачання підключено 119500 точок обліку, що становить 83% від усіх споживачів.



Централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.



Крім того, теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків підключили до тепла.