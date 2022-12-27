На Херсонщині повністю відновили газопостачання

У Херсоні вдалося повністю поновити газопостачання. Про це повідомила Херсонська міська рада у вівторок, 27 грудня.
Вказано, що в обласному центрі продовжуються роботи щодо відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, і навіть водовідведення.
Вказано, що в обласному центрі продовжуються роботи щодо відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, і навіть водовідведення.
Зазначається, що до електропостачання підключено 119500 точок обліку, що становить 83% від усіх споживачів.
Централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.
Крім того, теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків підключили до тепла.
Централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.
Крім того, теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків підключили до тепла.
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