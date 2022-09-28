На Херсонщині 75-річний волонтер на візку зібрав для ЗСУ понад півмільйона

18:16 28 вересня Київ, Україна

75-річний волонтер на візку Григорій Янченко у тимчасово окупованому Херсоні півроку збирав допомогу ЗСУ прямо на очах у російських окупантів.



Про це йдеться у сюжеті ЗМІ.



Пенсіонер щодня виїжджав до центру міста із колонкою, включаючи українські пісні.

"Тільки виїжджаю звідти, мене вже чують там. І чекають. Із задоволенням, з посмішками. Це не передати… Їдеш і всі люди підспівують", - розповів Григорій Миколайович



Усі гроші, які йому давали люди, він пересилав волонтерам на потреби Збройних сил України. За його словами, усі розуміли, для кого він збирав гроші. Деякі кидали рублі або свої останні заощадження. У такий спосіб херсонцям вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень.



До речі, Григорій Янченко став волонтером ще 2014 року. За вісім років він передав на фронт майже чотири мільйони гривень.