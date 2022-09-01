На Харківщині навчальний рік буде у дистанційному режимі

20:14 12 серпня Київ, Україна

Новий навчальний рік у Харкові розпочнеться у дистанційному режимі.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради у п'ятницю, 12 серпня.



За його словами, 1 вересня школи не відкриють з метою безпеки та навчання проходитиме дистанційно. Педагоги зараз займаються тим, щоб розробити цікаву програму навчання для школярів початкових класів.

"Російський агресор вкрав у дітей та батьків важливий день, тому що 1 вересня залишається в пам'яті на все життя. Тим не менш, ми розробляємо програму, щоб навчати дітей, можливо, в ігровій формі", – наголосив Терехов.

Мер повідомив, що у перші класи закладів загальної середньої освіти Харкова записали близько 7 тисяч дітей.



Також, за його словами, поки Харків зазнає обстрілів, у місті не відкриватимуть дитячі садки.