На Харківщині навчальний рік буде у дистанційному режимі

Новий навчальний рік у Харкові розпочнеться у дистанційному режимі.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради у п'ятницю, 12 серпня.
За його словами, 1 вересня школи не відкриють з метою безпеки та навчання проходитиме дистанційно. Педагоги зараз займаються тим, щоб розробити цікаву програму навчання для школярів початкових класів.
За його словами, 1 вересня школи не відкриють з метою безпеки та навчання проходитиме дистанційно. Педагоги зараз займаються тим, щоб розробити цікаву програму навчання для школярів початкових класів.
Мер повідомив, що у перші класи закладів загальної середньої освіти Харкова записали близько 7 тисяч дітей.
Також, за його словами, поки Харків зазнає обстрілів, у місті не відкриватимуть дитячі садки.
Також, за його словами, поки Харків зазнає обстрілів, у місті не відкриватимуть дитячі садки.
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