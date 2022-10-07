На Харківщині виявили вже 530 тіл убитих окупантами цивільних

13:38 07 жовтня Київ, Україна

На деокупованих територіях Харківської області з 7 вересня було виявлено 530 цивільних тіл, яких вбили російські окупанти.



Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.



Єнін підкреслив, що всі знайдені загинули в період тимчасової окупації та внаслідок злочинних дій російської армії.

“З них 225 – жінки, 257 – чоловіки та 19 дітей та ще 29 осіб – не встановлено. Якщо говорити про загальну кількість загиблих цивільних у результаті військової агресії рф у Харківській області, то це на сьогодні 1350 осіб, і ця цифра збільшується чи не щодня”, – каже чиновник.

Лише у Ізюмі з місць масових поховань вилучили 447 тіл, більшість із яких жінки.



За словами Єніна, вогнепальні поранення знайшли у 15 осіб, вибухові травми різного ступеня ще близько 60, а ознаки тортур – у 15 осіб. Наприклад, бачили мотузки на шиї, зв'язані руки за спиною, кульові поранення колін та переломи ребер.



Ще 13 тіл із масових поховань у місті мають ознаки насильницької смерті – переломи щелеп або колото-різані травми.



Також в окремих містах, зокрема, у Куп'янську знайшли списки тих, хто виконував організаційно-розпорядчі функції окупаційної влади. Там було близько 400 прізвищ, частина з них мала втекти з росіянами, а частина вже потрапила до українських правоохоронців.