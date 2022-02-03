На кордоні з Польщею українці повинні будуть пройти вакцинацію

Українців, які приїжджають до Польщі на заробітки, будуть вакцинувати відразу при перетині кордону.
Про це повідомляє Wirtualna Polska.
Видання уточнює, що це буде вакцина Johnson & Johnson.
"Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.
Видання уточнює, що це буде вакцина Johnson & Johnson.
"Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.
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