На кордоні з Польщею українці повинні будуть пройти вакцинацію

06:21 19 травень Київ, Україна

Українців, які приїжджають до Польщі на заробітки, будуть вакцинувати відразу при перетині кордону.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.



Видання уточнює, що це буде вакцина Johnson & Johnson.



"Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.