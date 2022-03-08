На кордоні з Молдовою затримано сина та онука Софії Ротару

09:23 08 березень Київ, Україна

Українці під керівництвом громадянина Молдови намагалися втекти з країни на човні. Серед них – син та онук співачки Софії Ротару.

7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримано групу з 8 українців призовного віку. Чоловіки намагалися під керівництвом громадянина Молдови незаконно перетнути кордон України на човні.



Серед них несподівано опинилися Руслан та Анатолій Євдокименки – син та онук співачки Софії Ротару.





