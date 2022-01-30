На кордоні з Білоруссю зібралися сотні хасидів. Відео

15:06 15 вересень Київ, Україна

Попри обмеження, на білорусько-українському кордоні натовп хасидів намагається потрапити в Україну. Держприкордонслужба показала відео.

"За даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією та Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". За словами Сергія Дейнеки, іноземцям надано роз'яснення про заборону в'їзду в Україну згідно з постановою Кабінету міністрів. Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян", - йдеться в повідомленні.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного загону.

Також залучені вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою та кошерною їжею прибулих хасидів.

Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контролюється.