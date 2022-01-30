На кордоні з Білоруссю зібралися сотні хасидів. Відео

Попри обмеження, на білорусько-українському кордоні натовп хасидів намагається потрапити в Україну. Держприкордонслужба показала відео.
Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного загону.
Також залучені вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.
Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою та кошерною їжею прибулих хасидів.
Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контролюється.
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