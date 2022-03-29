На горизонті техногенна катастрофа. Екологічний патруль стурбований станом українських водосховищ

15:29 06 листопада Київ, Україна

Старе зношене обладнання, недостатня кількість кваліфікованих фахівців, ліквідація флоту, низькі заробітні плати та загальне недофінансування водогосподарського комплексу в недалекому майбутньому можуть привести до техногенної катастрофи.



Якщо ситуацію не змінити, вона в будь-який момент може обернутися багатомільярдними збитками і людськими жертвами. Про це йдеться в публікації на сторінці громадського формування "Екологічний патруль" в Фейсбуці.



Активісти "Екопатруля" нагадують: радянська влада, створюючи водосховища ціною величезних жертв, усвідомлювала небезпеку цих об'єктів - і забезпечувала їм ретельний догляд. Після розпаду СРСР ситуація змінилася. Особливо після проведення реформування галузі.



"В результаті реформування були істотно скорочені штати фахівців, ліквідовано флот, заробітна плата працівників залишається на мінімальному рівні, і як наслідок, пішов відтік молодих фахівців, що є проблемою всього водогосподарського комплексу, де вік працівників перевищує 60 років", - йдеться в замітці.



На думку активістів "Екопатруля", досліджень якості води, суперечок навколо способів її очищення та дискусій про доцільність існування водосховищ - мало. Особливо на тлі катастрофічного недофінансування галузі.



"Водосховища існують кожен день, кожен день невеликий штат робітників на антикварному обладнанні 60-х років ХХ століття продовжує забезпечувати їхню безаварійну роботу. Сотні кілометрів дренажних каналів, величезна мережа спостережних свердловин, моніторингові роботи, ремонт насосних станцій та очищення дренажних каналів проводяться майже на ентузіазмі працівників водогосподарського комплексу. Чомусь на рівні держави ставлення до еколого- і техногенно-небезпечних об'єктів, якими по суті є водосховища, йде за залишковим принципом", - зазначають активісти.



Вони попереджають: подібна ситуація може призвести до техногенної катастрофи.



"Державою виділяються величезні кошти на правоохоронну та судову діяльність, мотивується це необхідністю забезпечення безпеки громадян в державі, і при цьому не звертається увага на забезпечення безпеки тих самих громадян від можливих негативних наслідків у разі виникнення аварійних ситуацій на водосховищах. Державою перестали виділятися кошти для розширення моніторингових робіт на водосховищах, залучення новітніх технологій для моделювання подальших негативних явищ, заміни обладнання 60-х років ХХ століття на сучасне обладнання з меншим енергоспоживанням", - констатують активісти "Екопатруля".



"Якщо в найближчі роки ставлення держави до цих проблем не зміниться, то нас чекають катастрофічні наслідки, ліквідація і усунення яких потребує величезних фінансових ресурсів і може коштувати великих людських жертв і мати довгострокові негативні явища для навколишнього середовища і економіки. Тому закликаю колег-екологів почати дискусію з цього приводу в засобах масової інформації для донесення цієї проблеми до керівництва держави", - зазначив автор повідомлення.