На головному флагштоку України встановлюють новий тризуб

12:40 11 серпня Київ, Україна

До Дня прапора та Незалежності України на найбільшому флагштоку країни, встановленому на київських схилах, з'явиться новий тризуб.

Про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, йдеться на офіційному сайті столиці 11 серпня.

"Ми оновлюємо тризуб на верхівці найбільшого флагштока в країні, який ми встановили у столиці рік тому. Конструкція тризуба буде легшою і оснащена поворотним механізмом", - зазначив В'ячеслав Непоп.

Новий символ виготовили на одному зі столичних підприємств. Підготовку до монтажу конструкції почали з ранку 11 серпня і завершать її встановлювати напередодні Дня прапора - до 23 серпня.



Флагшток, споруджений коштами меценатів, відкрили в Києві в 2020 році до Дня прапора України.



На сьогодні це найбільший флагшток в Україні висотою в майже 90 метрів і вагою в 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.



