На футбольні трибуни повернуться вболівальники. умови

Відновлюється повноцінна футбольне життя, українським уболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі, при дотриманні ряду умов.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про рішення:
Міністр зазначив, що заповненість повинна бути не більше 25%, тобто кожен сектор не може заповнюватися більш ніж на 25%. Люди повинні дотримуватися відповідної дистанції при розсадження, щоб ні в якому разі не було порушення дистанції. Крім іншого, стадіони повинні бути забезпечені достатньою кількістю антисептиків, а також повинен відбуватися термоскрінінг на вході.
Степанов підкреслив, що всі рішення приймаються виходячи з епідеміологічної ситуації.
Степанов підкреслив, що всі рішення приймаються виходячи з епідеміологічної ситуації.
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