На футбольні трибуни повернуться вболівальники. умови

15:13 23 липень Київ, Україна

Відновлюється повноцінна футбольне життя, українським уболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі, при дотриманні ряду умов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про рішення:

"Було відповідне звернення Української асоціації футболу, було відповідне звернення від наших уболівальників ... ми з великою повагою ставимося до таких звернень. Ми відпрацювали відповідний протокол, відповідний регламент, яким чином це можливо, і вчора моїм заступником, головним санітарним лікарем було видано відповідне постанову про можливість та умови присутності уболівальників на стадіоні ", - повідомив Степанов.

Міністр зазначив, що заповненість повинна бути не більше 25%, тобто кожен сектор не може заповнюватися більш ніж на 25%. Люди повинні дотримуватися відповідної дистанції при розсадження, щоб ні в якому разі не було порушення дистанції. Крім іншого, стадіони повинні бути забезпечені достатньою кількістю антисептиків, а також повинен відбуватися термоскрінінг на вході.



Степанов підкреслив, що всі рішення приймаються виходячи з епідеміологічної ситуації.