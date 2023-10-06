На фронт відправили понад дві тисячі дронів зі штучним інтелектом - Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився інформацією на своїй сторінці у Facebook про успішне відправлення майже двох тисяч безпілотних дронів Autel EVO MAX 4T на фронт.
Ці дрони були закуплені з використанням коштів державної програми "Армія дронів" та призначені для розвідки, коригування артилерійських ударів та виявлення добре маскованих об'єктів за допомогою штучного інтелекту.
Михайло Федоров підкреслив, що завдяки вбудованому штучному інтелекту ці безпілотники здатні автоматично визначати різні типи цілей, відстежувати їх на великій висоті та передавати відповідні дані. Потім ця інформація використовується для координації дій ударних коптерів та артилерії.
Міністр також зазначив, що влада регулярно відправляє на фронт значні партії безпілотних дронів, що сприяє посиленню безпеки та ефективності військових операцій.
Ці дрони були закуплені з використанням коштів державної програми "Армія дронів" та призначені для розвідки, коригування артилерійських ударів та виявлення добре маскованих об'єктів за допомогою штучного інтелекту.
Михайло Федоров підкреслив, що завдяки вбудованому штучному інтелекту ці безпілотники здатні автоматично визначати різні типи цілей, відстежувати їх на великій висоті та передавати відповідні дані. Потім ця інформація використовується для координації дій ударних коптерів та артилерії.
Міністр також зазначив, що влада регулярно відправляє на фронт значні партії безпілотних дронів, що сприяє посиленню безпеки та ефективності військових операцій.
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