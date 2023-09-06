На фестивалі Burning Man від України представили дві інсталяції

16:46 31 серпня Київ, Україна

На фестивалі Burning Man у США встановили інсталяцію від України — птаха Фенікса, що нагадує тризуб. Це перша робота, спалена на фестивалі цього року.

Про це 31 серпня розповів засновник фонду "Повернися живим", нині заступник міністра оборони України Віталій Дейнега. Він також провів пряму трансляцію відкриття української інсталяції.

"Народження через вогонь української скульптури. Поки що дуже мало людей знає, що всередині. Хоча це досить очевидно", - написав він.

Інсталяція, що зображує птаха Фенікса, була секретною: її встановили обшитою дошками, які спалили, щоб вогонь відкрив скульптуру.

"Це український Фенікс, який пройшов крізь вогонь і підвівся з попелу. Візуально він схожий на тризуб. Але це птах", - додав Дейнега.

Скульптуру Фенікса для Burning Man створили українські художники: художник Олексій Сай та архітектор та художниця Дана Косміна.



За задумом, скульптура заввишки 8 метрів уособлює єдність і непохитність українського духу, а перформанс зі спалюванням коробки, яка приховувала її, символізує те, що сталося з Україною та українцями.

Також на фестивалі встановили ще одну інсталяцію від України - військовий меморіал із протитанкових їжаків "Храм їжака" (The Hedgehog Temple).

"Храм їжака" (The Hedgehog Temple) - це артоб'єкт у формі гігантського їжака. Усередині на протитанкових їжаках розмістили історії воїнів.

Цей об'єкт — це спроба поєднати аж ніяк не військову парадигму учасників Burning Man з українською "повсякденністю" та ще раз нагадати, що щодня в Україні помирають люди від "гармат та ракет".