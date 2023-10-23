На евакуацію з Гази записалися 337 українців – посол
14:53 23 жовтня Київ, Україна
На евакуацію із Сектору Гази записалися 337 українців, проте насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі.
Про це в ефірі Радіо Свобода сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
"На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І щойно наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім'я із шести осіб оформлює документи. Але я думаю, що, напевно, пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі погодились на виїзд", – сказав він.
За словами дипломата, пункт пропуску Рафах на кордоні із Єгиптом для іноземних громадян можуть відкрити завтра.
"Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати узгодження ізраїльській, єгипетській стороні та сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян", - сказав Корнійчук.
Посол додав, що окрім евакуації громадян України посольство також допомагає вивезти із Сектора Гази громадян інших держав, зокрема Молдови, Болгарії, Польщі.
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