На евакуацію з Гази записалися 337 українців – посол

"Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати узгодження ізраїльській, єгипетській стороні та сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян", - сказав Корнійчук.