На цьому тижні столиця закриває сезон літніх ярмарків. список адрес

Протягом цього тижня в Києві можна буде відвідати останні літні ярмарки.
Про це йдеться в повідомленні КМДА.
Про це йдеться в повідомленні КМДА.
Зокрема, 25 серпня (вівторок) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44;
Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;
Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;
Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5,
на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.
26 серпня (середа) о:
Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44, Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаевская);
Дніпровському районі - вул. Соборності, 2-20;
Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;
Святошинському районі - вул. Підлісна, 8;
Печерському районі - вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройца та Ковпака);
Подільському районі - вул. Правди, 5-11.
27 серпня (четвер) о:
Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44, вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха і Марічанской);
Дніпровському районі - б-р Перова, 8-10, вул. Романа Шухевича, 12-А;
Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;
Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.
27 серпня (четвер) о:
Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44, вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха і Марічанской);
Дніпровському районі - б-р Перова, 8-10, вул. Романа Шухевича, 12-А;
Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;
Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі - вул. Багговутівська,
29 серпня (субота) в:
Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44;
Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська 1-9.
30 серпня (неділя) в:
Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44;
Дніпровському районі - вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужній і Старосільської);
Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;
Святошинському районі - вул. Семашко, 10.
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