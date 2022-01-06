На цьому тижні столиця закриває сезон літніх ярмарків. список адрес

13:11 25 серпень Київ, Україна

Протягом цього тижня в Києві можна буде відвідати останні літні ярмарки.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.


Зокрема, 25 серпня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44;

Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5,
на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.



26 серпня (середа) о:


Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44, Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаевская);

Дніпровському районі - вул. Соборності, 2-20;

Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі - вул. Підлісна, 8;

Печерському районі - вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройца та Ковпака);

Подільському районі - вул. Правди, 5-11.


27 серпня (четвер) о:


Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44, вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха і Марічанской);

Дніпровському районі - б-р Перова, 8-10, вул. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.


27 серпня (четвер) о:


Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44, вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха і Марічанской);

Дніпровському районі - б-р Перова, 8-10, вул. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі - вул. Багговутівська,

29 серпня (субота) в:


Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44;

Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська 1-9.


30 серпня (неділя) в:


Голосіївському районі - вул. Академіка Заболотного, 20А-44;

Дніпровському районі - вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужній і Старосільської);

Оболонському районі - вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі - вул. Семашко, 10.