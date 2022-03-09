На експрокурорку анексованого Криму Наталю Поклонську оголосили "сафарі"

17:33 08 березень Київ, Україна

Виявилося, що Наталя Поклонська приїхала з Росгвардією до Херсона та намагалася роздати людям гуманітарну допомогу, проте жителі міста від неї відмовилися. В результаті Поклонська написала в Telegram пост, звинувативши у цьому "місцеві осередки опору спецоперації", які нібито загрожують городянам підпалом будинку.

На це відреагував український нардеп Олексій Гончаренко, який закликав знайти та затримати Поклонську. Він заявив, що поки її співучасники зривають евакуацію із Сум та Маріуполя, вона "ліпить із себе великого філантропа".

"У "Пятьорочці" нагрібла пів кулька уціненки, вже піариться. Видно, що няш-м'яш не чекає на удар", - пише Гончаренко.

Згодом до його заяви приєднався і український бізнесмен Сеяр Куршутов. Він пообіцяв 100 тисяч доларів тому, хто спіймає та доставить Поклонську до найближчого відділення СБУ.