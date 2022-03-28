На Драгобраті пройде фестиваль "Фантазери", вхід можна буде оплатити сміттям

В смт Ясіня та на високогірному курорті Драгобрат відбудеться триденний фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики і екологічного культурного туризму «Фантазери».
Фестиваль пройде 9-11 липня. Вартість абонемента - 500 грн, проте як оплату організатори прийматимуть і сміття, зібране на берегах і в самій водоймі річки Чорна Тиса.
Для того, щоб потрапити на захід, необхідно принести мішок відсортованого неорганічного сміття
Для того, щоб потрапити на захід, необхідно принести мішок відсортованого неорганічного сміття
Про це йдеться в Facebook фесту.
"Фантазери" проходить з 2017 року. Цього року його хедлайнерами стануть Жанна Кадирова та Андрій Савіних.
Крім творчих особистостей з Одеси, на фесті виступлять музиканти і художники з Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини.
Крім творчих особистостей з Одеси, на фесті виступлять музиканти і художники з Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини.
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