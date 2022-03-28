На Драгобраті пройде фестиваль "Фантазери", вхід можна буде оплатити сміттям

17:20 02 липня Київ, Україна

В смт Ясіня та на високогірному курорті Драгобрат відбудеться триденний фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики і екологічного культурного туризму «Фантазери».

Фестиваль пройде 9-11 липня. Вартість абонемента - 500 грн, проте як оплату організатори прийматимуть і сміття, зібране на берегах і в самій водоймі річки Чорна Тиса.



Для того, щоб потрапити на захід, необхідно принести мішок відсортованого неорганічного сміття

Про це йдеться в Facebook фесту.

"Фантазери" проходить з 2017 року. Цього року його хедлайнерами стануть Жанна Кадирова та Андрій Савіних.



Крім творчих особистостей з Одеси, на фесті виступлять музиканти і художники з Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини.