На Драгобраті пройде фестиваль "Фантазери", вхід можна буде оплатити сміттям

17:20 02 липня Київ, Україна

В смт Ясіня та на високогірному курорті Драгобрат відбудеться триденний фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики і екологічного культурного туризму «Фантазери».
 
Фестиваль пройде 9-11 липня. Вартість абонемента - 500 грн, проте як оплату організатори прийматимуть і сміття, зібране на берегах і в самій водоймі річки Чорна Тиса.

Для того, щоб потрапити на захід, необхідно принести мішок відсортованого неорганічного сміття
 
Про це йдеться в Facebook фесту.
 
"Фантазери" проходить з 2017 року. Цього року його хедлайнерами стануть Жанна Кадирова та Андрій Савіних.

Крім творчих особистостей з Одеси, на фесті виступлять музиканти і художники з Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини.