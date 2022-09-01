На Донеччині запровадять особливий режим в'їзду та виїзду - ОВА

13:36 10 серпня Київ, Україна

У Донецькій області з 11 серпня запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

 
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, особливий режим передбачатиме дві головні умови:
  • заборонено бездозвільне вивезення з Донецької області спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

  • триває заборона на в'їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозиться з метою реалізації алкогольних напоїв та речовин на спиртовій основі (крім ліків та дезінфікуючих засобів).
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський.
 
"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних можливостей. Особливий режим встановлено на період дії військового стану відповідно до законодавства", - сказав Кириленко.