На Донеччині запровадять особливий режим в'їзду та виїзду - ОВА

У Донецькій області з 11 серпня запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
За його словами, особливий режим передбачатиме дві головні умови:
За його словами, особливий режим передбачатиме дві головні умови:
- заборонено бездозвільне вивезення з Донецької області спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
- триває заборона на в'їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозиться з метою реалізації алкогольних напоїв та речовин на спиртовій основі (крім ліків та дезінфікуючих засобів).
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський.
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