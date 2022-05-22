На Донеччині ворог обстрілює місця збору для евакуації мирного населення

На Донеччині стало набагато складніше евакуювати мирне населення з населених пунктів. Противник обстрілює місця пересадки людей з одного в інший вид транспорту. Про це у суботу, 21 травня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Він розповів, що обстріл триває, вздовж лінії фронту.
За його словами, евакуювати людей з населених пунктів, які обстрілювали російські військові, стало вкрай складно.. Противник обстрілює місця пересадки людей з одного в інший вид транспорту.
Він додав, що на Донеччині з початку доби російські окупанти вбили сімох і поранили десяти мирних жителів.
Також, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.
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