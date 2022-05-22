На Донеччині ворог обстрілює місця збору для евакуації мирного населення

09:24 22 травня Київ, Україна

На Донеччині стало набагато складніше евакуювати мирне населення з населених пунктів. Противник обстрілює місця пересадки людей з одного в інший вид транспорту. Про це у суботу, 21 травня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він розповів, що обстріл триває, вздовж лінії фронту.

"Надходили повідомлення про обстріл Авдіївки, Торецька, Красногорівки, Вугледара. Також під обстрілами кілька днів Бахмут та Соледар, вранці були ракетні удари по цих містах.. Під обстрілами Святогірська громада, де ще залишаються люди, сьогодні обстрілом зруйновано відновлену у 2016 році за допомогою Японії школу", - розповів Кириленко.

За його словами, евакуювати людей з населених пунктів, які обстрілювали російські військові, стало вкрай складно.. Противник обстрілює місця пересадки людей з одного в інший вид транспорту.

"Багато невдоволених, оскільки виходять із зони комфорту, але противник вбиває мирне населення і це треба розуміти", - наголосив Кириленко.

Він додав, що на Донеччині з початку доби російські окупанти вбили сімох і поранили десяти мирних жителів.

Також, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.