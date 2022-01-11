На Донбасі відновлюють житлові будинки

15:20 16 вересень Київ, Україна

Донецька обладміністрація і ДСНС відновлюють пошкоджені від бойових дій житлові будинки в прифронтових населених пунктах.



Почати ремонтні роботи у всіх населених пунктах поки не видається можливим, оскільки відсутні гарантії тиші. Водночас відзначається, що це питання обговорюється й позитивні результати вже є.





У ДСНС розповіли, що відновлювальні роботи ведуться в с. Водяне, яке знаходиться неподалік лінії розмежування. До сих пір це було неможливо саме через відсутність гарантії тиші.

"Слід зазначити, що жителі Водяного - це, в основному, самотні літні люди. Вони не мають можливості самостійно ремонтувати своє житло. Зараз у Водяному працюють рятувальники Донецької області. Вони здійснюють відбудовні роботи за 2 адресами. Рятувальники замінюють покрівлі будинків. До робіт залучено спеціальний автопідйомник", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що рятувальники роблять все можливе, щоб ремонтні роботи завершилися якомога скоріше.



