На Донбасі відновлюють житлові будинки

Донецька обладміністрація і ДСНС відновлюють пошкоджені від бойових дій житлові будинки в прифронтових населених пунктах.
Почати ремонтні роботи у всіх населених пунктах поки не видається можливим, оскільки відсутні гарантії тиші. Водночас відзначається, що це питання обговорюється й позитивні результати вже є.
У ДСНС розповіли, що відновлювальні роботи ведуться в с. Водяне, яке знаходиться неподалік лінії розмежування. До сих пір це було неможливо саме через відсутність гарантії тиші.
При цьому наголошується, що рятувальники роблять все можливе, щоб ремонтні роботи завершилися якомога скоріше.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі