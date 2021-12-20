На Донбасі пройдуть антитерористичні навчання

14:01 29 березень Київ, Україна

У місті Щастя Луганської області відбудуться планові військові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам.

Про це в понеділок, 29 березня, повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

"30-31 березня в м. Щастя, в рамках проведення операції Об'єднаних сил за участю регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання", - говориться в повідомленні.

Зазначено, що тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України закликає місцевих жителів з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.

"Просимо громадян, при необхідності пересування по місту, мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання і т.д.). У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їхньої причетності до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте за адресою чергової служби", - відзначають в пресцентрі ООС.

Підкреслюється, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства.