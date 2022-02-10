На Донбас прибула гумдопомога від Латвії

09:03 20 травень Київ, Україна

На Донбас прибув черговий гуманітарний вантаж від Латвії, з моменту російської військової окупації Латвійська Республіка передала гуманітарну допомогу більш ніж 450 тонн.
 
Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

Сертифікати на отримання гуманітарної допомоги вручали напередодні в Краматорську. У заході взяли участь спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце, глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, головний капелан Національних Збройних сил Латвійської Республіки Елмарс Мартіньш Плявіньш.

За словами Павла Кириленка, Латвія вже восьмий рік поспіль надає підтримку військовим і мирним жителям Донеччини.
"У період з 2014 по 2021 рік представники Міністерства оборони Латвійської Республіки зібрали, і, за сприяння Національної гвардії України доставили до Донецької і Луганської областей понад 450 тонн гуманітарної допомоги", - розповів він.