Днями в обіг увійде нова пам'ятна монета із зображенням коня Пржевальського

Уже цього четверга можна буде побачити на власні очі нову пам’ятну монету Нацбанку, на якій зображено коня Пржевальського.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Як йдеться на сайті регулятора, монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника - коню Пржевальського - єдиному існуючому виду диких коней, який зберігся до наших днів у первісному вигляді, і який занесений до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом "на межі зникнення".
Монета починає низку монет "Чорнобиль. Відродження".
"Парадокс, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, був створений найбільший і наймолодший об'єкт природно-заповідного фонду України - Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватом для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу", - йдеться в повідомленні.
На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (угорі), напис: УКРАЇНА (під гербом) номінал монети - 5/ГРИВЕНЬ (праворуч від герба) в центрі - символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчуження, стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема, лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого; по колу, на дзеркальному тлі написи: ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ радіаційно-екологічний БІОСФЕРНИЙ заповідник (зліва), CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE; рік карбування - 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (вгорі).
На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського (використаний тамподрук), над яким на дзеркальному тлі написи: КІНЬ/Пржевальського/EQUUS FERUS PRZEWALSKII; вгорі - коні і лоша.
Художник: Фандікова Наталя
Скульптор: Дем'яненко Анатолій, Дем'яненко Володимир
Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 20000/20000
Маса, г: 16.54
Діаметр, мм: 35
Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
Група: рифлений.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Як йдеться на сайті регулятора, монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника - коню Пржевальського - єдиному існуючому виду диких коней, який зберігся до наших днів у первісному вигляді, і який занесений до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом "на межі зникнення".
Монета починає низку монет "Чорнобиль. Відродження".
"Парадокс, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, був створений найбільший і наймолодший об'єкт природно-заповідного фонду України - Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватом для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу", - йдеться в повідомленні.
На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (угорі), напис: УКРАЇНА (під гербом) номінал монети - 5/ГРИВЕНЬ (праворуч від герба) в центрі - символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчуження, стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема, лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого; по колу, на дзеркальному тлі написи: ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ радіаційно-екологічний БІОСФЕРНИЙ заповідник (зліва), CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE; рік карбування - 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (вгорі).
На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського (використаний тамподрук), над яким на дзеркальному тлі написи: КІНЬ/Пржевальського/EQUUS FERUS PRZEWALSKII; вгорі - коні і лоша.
Художник: Фандікова Наталя
Скульптор: Дем'яненко Анатолій, Дем'яненко Володимир
Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 20000/20000
Маса, г: 16.54
Діаметр, мм: 35
Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
Група: рифлений.
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