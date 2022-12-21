На Дніпропетровщині стабілізували енергосистему

Протягом п'яти діб безперервної роботи енергетиків на Дніпропетровщині вдалося стабілізувати енергетичну систему області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За словами Резніченка, у регіоні діють три черги відключення світла. Дві – з електрикою, одну – знеструмлюють. Планується, що в житлові будинки електрика подаватиметься п'ять годин, відключатиметься – на чотири години, проте у разі дефіциту потужності можуть бути триваліші відключення.
Глава ОВА закликав мешканців економити електроенергію.
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