На Дніпропетровщині стабілізували енергосистему

18:58 21 грудня Київ, Україна

Протягом п'яти діб безперервної роботи енергетиків на Дніпропетровщині вдалося стабілізувати енергетичну систему області.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключено водопроводи та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємось до графіків", - зазначив він.



За словами Резніченка, у регіоні діють три черги відключення світла. Дві – з електрикою, одну – знеструмлюють. Планується, що в житлові будинки електрика подаватиметься п'ять годин, відключатиметься – на чотири години, проте у разі дефіциту потужності можуть бути триваліші відключення.



Глава ОВА закликав мешканців економити електроенергію.