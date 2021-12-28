На Дніпропетровщині відбулися заходи з нагоди повернення 93-ї бригади Холодний Яр

19:36 28 грудень Київ, Україна

У селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення з фронту до пункту постійної дислокації військових 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр".



Про це у вівторок, 28 грудня, інформує прес-служба 93-ї омбр.

Спочатку хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, а також померлих під час несення служби в районі проведення операції Об'єднаних сил.. Згадали полеглих і віддали останню пошану, поклавши квіти до пам'ятника загиблим воїнам-холодноярцям. У цю ротацію на передовій від рук ворога загинуло п'ять військовослужбовців бригади", – йдеться у повідомленні.

Згодом у гарнізонному будинку офіцерів привітали бійців-холодноярців із поверненням.

“Бригада повернулася додому, але ми все одно маємо перебувати у стані підвищеного ступеня бойової готовності. Усі ви бачите, яка чутлива та напружена ситуація склалася вздовж державного кордону України. Щотижня біля наших кордонів з'являються до трьох нових батальйонно-тактичних груп ворога.. Щодня кількість російських військ на кордоні збільшується, незважаючи на переговори, які ведуть представники НАТО, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу», – сказав командувач оперативного командування «Схід» генерал-майор Олег Мікац, який у 2013-2014 роках був командиром 93 омбр.

Він заявив, що пишається участю в антитерористичній операції у складі 93-ї бригади.

“Нам довелося звільняти міста, які були під окупацією – і Добропілля, і Авдіївку, і Піски, та багато інших населених пунктів. Ми воювали за Донецький аеропорт. Люди у цих містах не хочуть йти до так званого "старшого російського брата". Вони хочуть жити у вільній та незалежній Україні. Тому кожному з вас хочу сказати слова щирої подяки. За те, що ви маєте. Що ви зробили свідомий вибір, покинули свої будинки, щоб творити історію. Саме ви – рушійна сила майбутньої України!”, – наголосив генерал Мікац.

Урочистий захід завершився виступами військового оркестру оперативного командування "Схід" під керівництвом військового диригента, майора Олександра Жарія, а також фронтмена гурту "Тінь Сонця" Сергія Василюка – виконавця гімну бригади.