На Дніпропетровщині оновили графіки відключень електроенергії

14:55 21 грудня Київ, Україна

На Дніпропетровщині оголосили про запровадження оновлених графіків стабілізаційних відключень з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі.



Про це 21 грудня повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.

"В оновленому графіку ми актуалізували базу та додали нові адреси, які раніше клієнти не могли знайти у графіку. Намагаємося проводити відключення так, щоб електропостачання було відсутнє не більше чотирьох годин після п'яти годин наявності світла", - зазначили в компанії.

Щоб дізнатися, коли буде світло, необхідно ввести населений пункт та адресу у відповідних полях на сайті ДТЕК.



Наголошується, що попередні графіки не діють, а оновлений у найближчі кілька днів працюватиме у тестовому режимі.