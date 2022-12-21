На Дніпропетровщині оновили графіки відключень електроенергії

На Дніпропетровщині оголосили про запровадження оновлених графіків стабілізаційних відключень з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі.
Про це 21 грудня повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.
Про це 21 грудня повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.
Щоб дізнатися, коли буде світло, необхідно ввести населений пункт та адресу у відповідних полях на сайті ДТЕК.
Наголошується, що попередні графіки не діють, а оновлений у найближчі кілька днів працюватиме у тестовому режимі.
Наголошується, що попередні графіки не діють, а оновлений у найближчі кілька днів працюватиме у тестовому режимі.
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