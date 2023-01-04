На Дніпропетровщині демонтували радянські пам'ятники

У Дніпрі знесли пам'ятник червоноармійцю Олександру Матросову, а також танк Т-34, встановлений на честь радянського генерал-лейтенанта Юхима Пушкіна.
Про це 4 січня повідомило видання "Наше місто".
Обидві пам'ятки зберігатимуться на території одного з комунальних підприємств. Їхню подальшу долю вирішать у міській раді після війни.
Раніше у Дніпрі прибрали пам'ятники російським письменникам Олександру Пушкіну та Максиму Горькому, піонеру Володимиру Дубініну, льотчику Валерію Чкалову.
На черзі – знесення пам'ятника російському вченому Михайлу Ломоносову.
Про це 4 січня повідомило видання "Наше місто".
Обидві пам'ятки зберігатимуться на території одного з комунальних підприємств. Їхню подальшу долю вирішать у міській раді після війни.
Раніше у Дніпрі прибрали пам'ятники російським письменникам Олександру Пушкіну та Максиму Горькому, піонеру Володимиру Дубініну, льотчику Валерію Чкалову.
На черзі – знесення пам'ятника російському вченому Михайлу Ломоносову.
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