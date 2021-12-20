На чергування заступила перша в Україні санітарна бригада Авіаційної системи МВС

19:31 01 квітень Київ, Україна

Сьогодні у Львові заступила на чергування перша бригада Авіаційної системи МВС. Санітарна бригада буде надавати екстрену допомогу шести областям Західної України.



Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров'я, сьогодні на Львівщині в рамках Єдиного аеромедичного простору заступив на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який буде екстрено допомагати населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

За словами міністра, вертольотами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої системи - медична допомога, щоб з точки А в точку Б можна було сміливо доставити або хворого, або команду лікарів, орган для трансплантації.





Раніше Аваков презентував карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. У всіх цих 15 точках чергуватиме льотна зміна і бригада медиків. Вони будуть в постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування буде перекривати відстань в 350 кілометрів.



Система авіації МВС буде займатися не тільки питаннями медицини, а й залучатися під час рятувальних операцій та гасіння пожеж. На чергування заступить 57 вертольотів Airbus - Н145, великі Super Puma і маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 і Мі-2. Крім того, будуть залучені літаки Антонов і Diamond.



Нагадаємо, раніше Аваков повідомив, що за спільною ініціативою МВС та МОЗ в Україні відновлюється система аеромедичної евакуації. Так, 17 березня вертоліт рятувальників ДСНС України транспортував в Інститут серця пацієнта після трансплантації.