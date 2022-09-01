На дитячому майданчику в Нью-Йорку з'явилися скульптури путіна верхи на танку

19:05 03 серпня Київ, Україна

Червона скульптура президента росії володимира путіна, що осідлав маленький танк, з'явилася в Нью-Йорку . Роботи були створені французьким художником Джеймсом Коломіною як протест проти російської агресії в Україні.

Автор зазвичай встановлює свої твори у місцях, які максимально контрастують з ідеєю скульптури. Так сталося і цього разу: червоні путіни з'явилися на дитячих майданчиках. Ось як на образ президента росії реагували маленькі нью-йоркці у Центральному парку.

Раніше червоний путін на танку також побував у Барселоні та Парижі.